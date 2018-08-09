"Аллигаторы" ЮВО уничтожили катера условного противника в Абхазии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Звено боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Южного военного округа провело ночную тренировку по уничтожению надводных сил условного противника в рамках совместных учений на территории Абхазии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"В ходе мероприятия на полигоне "Нагвалоу" в акватории Черного моря экипажи вертолетов поразили до 20 плавающих мишеней, имитирующих разведывательные и боевые катера противника, применив штатные 30-мм пушки, а также управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на заключительном этапе тренировки "Аллигаторы" выполнили поиск мест организованных засад и позиций артиллерии условного противника на запланированных маршрутах движения колонн боевой техники мотострелковых подразделений с помощью приборов ночного видения.

В учениях ЮВО на территории Северного Кавказа задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 600 единиц техники.