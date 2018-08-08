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Абхазия посчитала, что Грузия не сделала выводов из конфликта 2008 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Абхазия и Южная Осетия доказали свое право на жизнь как суверенные государства, способные выстраивать собственную политику, заявляют в Сухуме.

В заявлении МИД Абхазии, распространенном в среду к 10-летию войны в Южной Осетии, отмечается, что Грузия не сделала выводов из этого конфликта и продолжает "реализовывать деструктивную стратегию изоляции" в отношении двух республик вместо того, чтобы восстановить доверие с ними.

В Сухуме подчеркивают, что "грузинская сторона всячески пытается внедрить в сознание представителей международного сообщества мифический тезис о "российской угрозе" и "оккупированных территориях", который, учитывая стратегический характер наших отношений с Российской Федерацией, никоим образом не соответствует реальному положению дел в регионе".

При этом "грузинские власти и их западные покровители" стремятся в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе и желают разрешить конфликт военным путем, о чем свидетельствуют проходящие в Грузии очередные крупномасштабные военные учения НАТО, подчеркнули в Сухуме.

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Теги: Абхазия, Грузия, Южная Осетия

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