Руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" попытался покончить с собой

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Экс-руководитель главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов заявил о попытке суицида начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда в четверг, где рассматривается жалоба на продление ареста Мамонтова.

В ходе судебного заседания Мамонтов заявил, что начальник службы пожаротушения Бурсин, который также является фигурантом дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", попал в психбольницу после попытки суицида.

"Ни для кого уже не секрет про Бурсина (о попытке суицида - ИФ). Сейчас он находится в областной психиатрической больнице", - сказал Мамонтов.

Ранее в четверг адвокат Бурсина Ольга Куприянова сообщала, что он госпитализирован для проведения назначенных следствием медэкспертиз.

Бурсин обвиняется в халатности при ликвидации пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

В рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.