Суд подтвердил исключение ТРЦ "Зимняя вишня" из списка вещдоков

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Кемерова признал законным исключение сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" из перечня вещественных доказательств по делу о пожаре и гибели людей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд приходит к выводу, что постановление (об исключении здания из вещдоков - ИФ) конституционные права не нарушает, и постановил оставить жалобу истцов без удовлетворения", - сказала судья Ирина Иванова.

По мнению истцов, уничтожение здания сделает невозможным проведение экспертиз, которые могли быть назначены для установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели людей, а также установления вины людей, до этого момента не привлеченные к расследованию.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Арест со здания был снят в июле. Региональные власти заявили, что снос ТРЦ необходим потому, что "Зимняя вишня" всегда "будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей". К тому же здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции. На месте ТРЦ к 1 сентября появится сквер.