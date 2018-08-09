Обвиняемый в халатности при тушении "Зимней вишни" пожарный госпитализирован

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Начальник службы пожаротушения, обвиняемый в халатности при ликвидации пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, госпитализирован для проведения медэкспертиз, сообщила агентству "Интерфакс" адвокат обвиняемого Ольга Куприянова в четверг. По словам адвоката, Бурсин находится в медучреждении для проведения назначенных следствием экспертиз.

"Следствие решило, что необходимо провести экспертизу, подобные были проведены и в отношении остальных (обвиняемых - ИФ). Других комментариев, в том числе и по появившимся в отношении Андрея Бурсина слухам, я дать не могу", - сообщила адвокат.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что Бурсин был госпитализирован с перебинтованной рукой, что якобы говорит о его попытке суицида.

Агентство не располагает комментарием следственного управления СКР по Кемеровской области о причинах госпитализации А.Бурсина.

Как сообщалось, всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.