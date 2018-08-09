В Москве будут судить мужчину за попытку убить в подъезде 11-летнюю девочку

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении приезжего из Нижнего Новгорода, обвиняемого в попытке убить ножом 11-летнюю девочку, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 43-летнего жителя города Нижний Новгород. Он обвиняется по п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 3 ст. 30 п. "в, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, сопряженное с разбоем)",- сказала она.

По версии следствия, 8 июня мужчина, собираясь украсть мобильный телефон, зашел за 11-летней школьницей в подъезд дома по 4-му Очаковскому переулку и на лестничной площадке первого этажа ударил ее ножом в область груди, после чего скрылся.

Раненная девочка была доставлена в больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского, где ей оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело направлено в Никулинский суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.