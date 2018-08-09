В "Открытую Россию" пришли с обыском

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли к московскому офису "Открытой России", предположительно, для проведения обыска, утверждают в пресс-службе движения.

"В офис "Открытой России" в Москве на ул.1905 года рвётся толпа оперативников. Предположительно, пришли с обыском", - заявили в пресс-службе.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

В свою очередь, менеджер правозащиты "Открытой России" Полина Немировская предположила, что в офис пытаются попасть сотрудники Следственного комитета.

"Сказали, что это именно обыск. Документы пока не предъявляли, дверь им не открывали", - отметила Немировская. Она добавила, что в настоящий момент на место направляется ее адвокат.

Между тем осведомленный источник пояснил агентству, что обыски связаны с уголовным делом нефтяной компании ЮКОС.