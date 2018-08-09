Обыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко подтвердила "Интерфаксу", что следователи приехали в московский офис организации "Открытая Россия" для проведения следственных действий в рамках "большого дела "ЮКОСа".

"В рамках так называемого "дела "ЮКОСа" проводятся следственные действия, в том числе в офисе "Открытой России", - сказала Петренко в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она не уточнила каких-либо других подробностей ситуации.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли к московскому офису "Открытой России", предположительно, для проведения обыска.

"В офис "Открытой России" в Москве на ул.1905 года рвётся толпа оперативников. Предположительно, пришли с обыском", - заявили в пресс-службе.

Между тем осведомленный источник пояснил агентству, что обыски связаны с уголовным делом нефтяной компании ЮКОС.

Как сообщалось, главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении бывших руководителей и владельцев "ЮКОСа" о хищении активов указанной нефтяной компании, а также у государства, других организаций и их последующей легализации.

"Дело ЮКОСа" было возбуждено 20 июня 2003 года по факту хищения средств у РФ и ОАО "Апатит". Основным обвиняемым стал глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, он же основатель "Открытой России". Ходорковский отсидел по приговорам более десяти лет, сейчас он живет за пределами РФ.

С 2003 года "дело ЮКОСа" разрослось более чем до сотни томов и стало называться "большим". Всего "дело ЮКОСа" расследуется на протяжении 200 месяцев.

В сентябре 2017 года СКР продлил срок расследования по этому делу до 2 марта 2018 года, а после - до начала сентября 2018 года.

28 февраля 2018 года по "делу ЮКОСа" прошли обыски у журналиста "Открытой России" Зои Световой.