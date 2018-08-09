Футболиста Смолова на год лишили прав из-за ДТП в Краснодаре

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Краснодара в четверг привлек к административной ответственности футболиста Федора Смолова за совершенное в начале августа ДТП, сообщил корреспондент "Интерфакса".

По решению суда спортсмен лишен права управления транспортными средствами на один год. Смолов признан нарушителем по ч.2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся).

Адвокат Ирина Гузева сообщила, что Смолов не явился на заседание суда, так как находится в командировке, о чем он известил суд. Она добавила, что ее подзащитный полностью признает вину и целиком возместил причиненный в результате ДТП ущерб.

По данным МВД, ДТП с участием автомобиля BMW произошло ночью в начале августа на улице Ставропольской в Краснодаре. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал.

Источник в правоохранительных органах Краснодарского края сообщал, что Смолов признал, что в момент аварии находился за рулем BMW и из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством.

Ущерб городу от аварии оценили примерно в 60 тыс. рублей.