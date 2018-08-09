Федор Смолов перешел в "Локомотив"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов стал игроком "Локомотива", сообщается в англоязычном твиттере московского клуба.

В видеообращении футболист, до перехода в "Локомотив" защищавший цвета "Краснодара", заявил, что рад присоединиться к столичному клубу.

✅ We"re delighted to announce signing of Russian National Team forward Fyodor Smolov! 🔥



Here"s his message to Lokomotiv fans 🗣#WelcomeSmolov pic.twitter.com/uayZp3tp86 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 9 августа 2018 г.

Смолов выступал в "Краснодаре" с 2015 года, в его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018, где, однако, результативностью не отметился. Более того, он не реализовал пенальти в послематчевой серии в рамках 1/4 финала Россия - Хорватия, в результате чего хозяева ЧМ-2018 выбыли из борьбы за медали.

До "Краснодара" Смолов выступал за московское "Динамо", голландский "Фейеноорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал".