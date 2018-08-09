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Федор Смолов перешел в "Локомотив"

Об этом сообщается в англоязычном твиттере московского клуба

Федор Смолов перешел в "Локомотив"
Федор Смолов
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов стал игроком "Локомотива", сообщается в англоязычном твиттере московского клуба.

В видеообращении футболист, до перехода в "Локомотив" защищавший цвета "Краснодара", заявил, что рад присоединиться к столичному клубу.

#ДядяФёдорПриехал

Публикация от 🏆🏆🏆 "Локомотив" – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv)

Смолов выступал в "Краснодаре" с 2015 года, в его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018, где, однако, результативностью не отметился. Более того, он не реализовал пенальти в послематчевой серии в рамках 1/4 финала Россия - Хорватия, в результате чего хозяева ЧМ-2018 выбыли из борьбы за медали.

До "Краснодара" Смолов выступал за московское "Динамо", голландский "Фейеноорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал".

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Теги: футбол, Федор Смолов
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