В России

Медведь напал на человека в центре Архангельска

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Архангельске сотрудник полиции обезвредил напавшего на человека медведя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Около 3.45 пятницы по московскому времени у дома 80 по Набережной Северной Двины медведь набросился на мужчину 1996 года рождения, пытавшегося запечатлеть дикого зверя на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.

Чтобы отогнать медведя от человека, сотрудник ГИБДД сначала произвел выстрелы в воздух, после чего зверя пришлось застрелить.

"Потерпевший с рваными ранами рук и волосистой части головы был доставлен в травмпункт, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает" - отмечают в ведомстве.

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Теги: Архангельск

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