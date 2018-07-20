ФСБ предложила считать медведей стратегически важными ресурсами России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности России подготовила поправки в постановление правительства относительно перечня стратегически важных товаров и ресурсов.

Документ размещен на портале проектов правовых актов. В настоящее время он находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.

ФСБ предлагает внести изменения в постановление кабмина "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (статья 226.1 касается контрабанды <...> стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

В частности, предлагается определить, что стратегически важными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая ‎сто тысяч рублей, являются подпадающие под действие Конвенции ‎о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися ‎под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. медведь бурый, медведь гималайский или белогрудый, кабарга (небольшое парнокопытное - ИФ)".

Ежегодно в стране регистрируются случаи незаконной охоты на медведя. Часто браконьеры убивают животных для последующей продажи перекупщикам из восточных стран. Так медвежьи лапы являются одним из деликатесов азиатской кухни, вместе с желчью используются там в народной медицине. Хотя, например, в Китае официально продажа мяса бурого медведя запрещена.

Кабарга - это парнокопытное животное, напоминающее безрогого оленя, и является объектом конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз дериватов этого животного из России без специального разрешения запрещен. Мускус используется в парфюмерной промышленности и народной медицине при различных заболеваниях как тонизирующее и общеукрепляющее средство.