Главные новости
В РоссииИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное делоВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"В РоссииУчастников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формы
В России

ФСБ предложила считать медведей стратегически важными ресурсами России

Служба подготовила поправки в постановление правительства в отношении статьи УК о контрабанде

ФСБ предложила считать медведей стратегически важными ресурсами России
Фото: BarcroftMedia/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности России подготовила поправки в постановление правительства относительно перечня стратегически важных товаров и ресурсов.

Документ размещен на портале проектов правовых актов. В настоящее время он находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.

ФСБ предлагает внести изменения в постановление кабмина "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (статья 226.1 касается контрабанды <...> стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

В РоссииОдин из крупнейших каналов контрабанды медвежьих лап и частей тигра перекрыли в ПриморьеЧитать подробнее

В частности, предлагается определить, что стратегически важными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая ‎сто тысяч рублей, являются подпадающие под действие Конвенции ‎о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися ‎под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. медведь бурый, медведь гималайский или белогрудый, кабарга (небольшое парнокопытное - ИФ)".

Ежегодно в стране регистрируются случаи незаконной охоты на медведя. Часто браконьеры убивают животных для последующей продажи перекупщикам из восточных стран. Так медвежьи лапы являются одним из деликатесов азиатской кухни, вместе с желчью используются там в народной медицине. Хотя, например, в Китае официально продажа мяса бурого медведя запрещена.

Кабарга - это парнокопытное животное, напоминающее безрогого оленя, и является объектом конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз дериватов этого животного из России без специального разрешения запрещен. Мускус используется в парфюмерной промышленности и народной медицине при различных заболеваниях как тонизирующее и общеукрепляющее средство.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФСБ

Новости по теме

В России
ФСБ предложила считать медведей стратегически важными ресурсами РоссииФСБ предложила считать медведей стратегически важными ресурсами России
Служба подготовила поправки в постановление правительства в отношении статьи УК о контрабандеПодробнее
 Из-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное делоИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное дело
На записи видно, как мужчину избивают дубинками и льют на него водуПодробнее
 МИД РФ выразил послу Греции протест на фоне заявлений Афин в адрес РФМИД РФ выразил послу Греции протест на фоне заявлений Афин в адрес РФ
Ранее МИД Греции обвинил Россию в неуважении к странеПодробнее
 ФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонииФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонии
Ранее заключенные уже жаловались на избиения в исправительной колонии №1 Ярославской областиПодробнее
Участников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формыУчастников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формы
Ранее они получили по 15 суток ареста за то, что выбежали на поле во время финального матча ЧМПодробнее
 ВС отменил наказание за неповиновение полиции задержанной на акции протестаВС отменил наказание за неповиновение полиции задержанной на акции протеста
Суд впервые признал, что задержанных на несогласованной акции нельзя обвинять в неповиновении полиции, а значит все задержания дольше 3 часов были незаконныПодробнее
 Идея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"Идея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"
По информации источника, речь может идти только об автономии Донбасса в составе УкраиныПодробнее
 "Роскосмос" подтвердил обыски на предприятиях космической отрасли"Роскосмос" подтвердил обыски на предприятиях космической отрасли
По данным "Коммерсанта", возбуждено дело о госизменеПодробнее
 Стал известен срок отправки многофункционального модуля "Наука" к МКССтал известен срок отправки многофункционального модуля "Наука" к МКС
Ранее запуск модуля отложили из-за засора в топливной системеПодробнее
 Чиновник Минобороны Куксин арестован по делу о взятке в 11 млн рублейЧиновник Минобороны Куксин арестован по делу о взятке в 11 млн рублей
По информации источника, глава департамента аудита госконтрактов обещал сослуживцу повышениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Фотохроника 19 июля6 фото
19 июля
Фотохроника 19 июля
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное делоВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"В РоссииУчастников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формыВ РоссииМИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений АфинВ миреЗадержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста ТенаСпортСкончался раненный в потасовке казахстанский фигурист Денис Тен

Генерал СКР Дрыманов обжаловал свой арест

"Делимобиль" до конца 2018 года выйдет в несколько стран СНГ

Министерство культуры определило самые популярные музеи в дни ЧМ

Члены семей зарубежных болельщиков смогут бесплатно получить российскую визу

АСВ выплатит вкладчикам Газбанка 17,8 млрд рублей

ЦБ РФ в июне закупил 0,5 млн унций золота

Минобороны РФ оценило число беженцев из Сирии с 2011 года в 7 млн человек

Граффити с изображением Черчесова, Акинфеева и Дзюбы появилось в центре Москвы

РФ ликвидирует госкомпанию по управлению особыми экономическими зонами

Ранее часть ОЭЗ была закрыта из-за неэффективности, осталось 25 Подробнее

Вице-премьер Карачаево-Черкесии ушел в отставку вслед за двумя министрами

Издатели российских СМИ отчитались Роскомнадзору об иностранном финансировании

Как российские банки принимали ЧМ-2018. Обзор

Болельщики ЧМ-2018 5 млн раз бесплатно проехали на общественном транспорте Москвы

Станции московского метро продолжат объявлять на английском и после ЧМ

Экс-глава банка "Спурт" отправлен под домашний арест

Отели на Майорке и Ибице собрались отказаться от all inclusive из-за пьянства туристов

Суд в Германии официально закрыл дело об экстрадиции Пучдемона

Суд в Германии официально закрыл дело об экстрадиции ПучдемонаРешение принято после отзыва ордера на арест со стороны Испании Подробнее

На Новом Арбате впервые пройдет книжный фестиваль "Букинист"

Хакеры похитили медицинские данные четверти населения Сингапура

ФСИН опровергла наличие у осужденного украинца Панова жалоб на здоровье

ФСБ предложила считать медведей стратегически важными ресурсами России

ФСБ предложила считать медведей стратегически важными ресурсами РоссииСлужба подготовила поправки в постановление правительства в отношении статьи УК о контрабанде Подробнее

В Турции задержали причастную к ИГ дочь бывшего чеченского чиновника

Назначены замминистра цифрового развития РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru