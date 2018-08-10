Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан останется в СИЗО до 14 ноября

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы до 14 ноября оставил под арестом бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, передает корреспондент "Интерфакса".

Заседание по ходатайству следователя ФСБ прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку, по его словам, дело Цуркан содержит материалы, составляющие государственную тайну.

Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В настоящее время она находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" вменяют то, что "она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой".

После этого, считает следствие, Цуркан "21 апреля 2015 года в Москве получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Свою вину Цуркан категорически отрицает и, со слов защитников, считает, что уголовное дело "возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности".