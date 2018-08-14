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В России Дело о шпионаже Карины Цуркан

Защита обжаловала продление ареста экс-члену правления "Интер РАО" Цуркан

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего члена правления электроэнергетической компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, направили апелляционную жалобу на продление ей меры пресечения в виде содержания под стражей в Мосгорсуд. Об этом сообщил адвокат Цуркан Иван Павлов, руководитель Команды 29.

"Содержание под стражей - мера, которая должна назначаться в крайнем случае, когда нет возможности назначить более мягкую меру пресечения", - заявил Павлов. - "В случае Карины это никак не оправдано и необоснованно, суд не установил, например, что наша подзащитная имеет возможность скрыться, следствие никак не обосновало предъявленное обвинение - например, не конкретизировало, каким образом Карина якобы получила и передала инкриминируемый ей документ".

10 августа Лефортовский суд Москвы продлил Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября. Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В настоящее время она находится в СИЗО "Лефортово".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" вменяют то, что "она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой".

После этого, считает следствие, Цуркан "21 апреля 2015 года в Москве получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Свою вину Цуркан категорически отрицает.

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Теги: Карина Цуркан, Интер РАО

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