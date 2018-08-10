Уникальную тушу маленького мамонта нашли на острове Котельный в Якутии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Туша взрослого мамонта небольшого размера обнаружена палеонтологами на острове Котельный в Якутии. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.

"Мы будем выяснять, аномалия или обычное природное явление, что взрослый мамонт маленького размера. Именно в этом регионе уже не первая находка маленьких мамонтов - и взрослых, и маленьких. Уникальность в том, что туша попалась впервые", - отметил он.

По словам Протопопова, сообщение о находке поступило от местных жителей. На остров выезжала большая экспедиция, в которую вошли сотрудники Академии наук Якутии, директор регионального исторического парка "Россия - Моя история", московские ученые из Палеонтологического института РАН, сотрудники Центрального сибирского ботанического сада.

"В экспедиции участвовали палеонтологи, археологи, зоологи, ботаники, энтомологи, мерзлотоведы. Была проведена комплексная и широкоохватная работа", - сказал Протопопов.

Ученый уточнил, что к раскопкам находки планируется приступить в следующем году. Туша мамонта лежит в недоступном месте и полностью зарыта в землю в районе приливной зоны. Ее можно увидеть только во время отлива.

"Остров Котельный вообще богат на такие находки. Это очень развитый ледовый комплекс, где мамонты и другие животные хорошо сохраняются", - отметил Протопопов.

Сейчас палеонтологи будут обсуждать детали предстоящей экспедиции. По оценке собеседника агентства, сами раскопки продлятся не одну неделю.

Как сообщалось, министерство охраны природы Якутии совместно с федеральным центром намерены создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) РФ "Государственный заказник "Новосибирские острова". По проекту в его состав войдет группа островов Анжу (острова Бельковский, Котельный, Земля Бунге, Фаддевский и Новая Сибирь) и Де-Лонга (острова Вилькицкого, Жохова, Генриетты, Беннетты и Жаннетты).

На островах находятся крупнейшие в мире залежи мамонтовой кости, активно добываемой с нарушением всех экологических норм. Создание заказника позволит минимизировать угрозы и воздействие на уникальное биологическое разнообразие полыньи и островов.