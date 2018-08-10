В Калининграде открыли памятник сому, который мешал реконструкции моста

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде установили памятник гигантскому сому, который некоторое время мешал реконструкции моста "Высокий", передал корреспондент "Интерфакса".

Практически двухметровая бронзовая скульптура сома - обитателя реки Преголя в пятницу открыта рядом с мостом "Высокий". Она стала подарком Калининграду от строительной компании, которая занималась ремонтом моста.

Изготовил и отлил бронзового сома калининградский скульптор Андрей Шевцов, вдохновившись идеями, которые предложили ребята из областного центра. Некоторое время назад мэрия объявила творческий конкурс на лучшую композицию, предложив всем желающим принять участие в проекте "На Фонтанке - Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом". По их мотивам и был сделан эскиз скульптуры.

Как сообщалось, в июле 2016 года строители моста заявили, что во время подводных работ наткнулись на огромного сома, который им мешает. В ответ на это губернатор Николай Цуканов в прямом эфире ГТРК "Калининград" с иронией заявил, что "плохому танцору вечно что-то мешает. На этот раз сом. Ведь бред совершенно. Строить надо. Если они так боятся сома, я люблю подводную охоту, возьму ружье, своих товарищей, и мы пойдем и этого сома отпугнем, если им страшно".

Реконструкция моста "Высокий", который ведет на остров Октябрьский, была выполнена в рамках подготовки Калининграда к ЧМ-2018.