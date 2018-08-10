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Четыре женщины погибли в результате автоаварии возле Краснодара

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и один госпитализирован после лобового столкновения двух легковых автомобилей на западном подъезде к городу Краснодар, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"ДТП произошло около 22:00 мск на 1-ом километре западного подъезда к Краснодару. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan Tiida", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте от полученных травм скончались женщина-водитель и две пассажирки Mitsubishi, а также женщина, которая находилась во втором автомобиле. Еще один мужчина госпитализирован.

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Теги: Россия, Краснодар

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