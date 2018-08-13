Дело возбуждено после гибели двух человек в пожаре в пригороде Хабаровска

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают причины и виновных в пожаре, который произошел 11 августа недалеко от села Ильинка, в результате которого трое человек пострадали, двое погибли, сообщает Следственное управление СКР по Хабаровскому краю.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.

Как сообщалось, компания из трех женщин и двух детей 10 августа 2018 года отдыхала в дачном двухэтажном доме, расположенном недалеко от села Ильинка. Вечером они легла спать, а рано утром в доме вспыхнул пожар.

Две женщины (1975, 1988 г.р.) и ребенок (2015 г.р.) смогли самостоятельно покинуть горящий дом. С ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела еще двух человек: женщины и ребенка (2016 г.р.).