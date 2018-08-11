Нефтепродукты разлились в одной из бухт Магадана

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают ущерб и виновных в разливе нефтепродуктов в бухте Нагаева Магадана. Разлив произошел вечером в пятницу. Площадь загрязнения составляет до квадратных 250 метров, сообщает в субботу пресс-служба мэрии Магадана.

Специалисты взяли пробы воды и грунта и определяют тип нефтепродукта, разлив которого привел к загрязнению. Моринпекция занимается оценкой ущерба.

Также проводится проверка для установления источника разлива. Спасатели обследуют залегающее недалеко от берега бухты судно "Профессор Моисеев".

К работам по ликвидации нефтеразлива местные власти планируют привлечь около 60 спасателей: федеральных структур, областного пожарно-спасательного центра, управления по делам ГО и ЧС мэрии города.

Уточняется, что во время отлива специалисты удалят загрязненный грунт и вывезут, "согласно специальной методике работы с такими отходами".