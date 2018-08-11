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В Подмосковье погиб опытный парашютист при выполнении тренировочных прыжков

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Московское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту гибели в Московской области парашютиста, который выполнял тренировочные прыжки на аэродроме "Большое Грызлово".

"При выполнении фигуры "свуп" пострадавший допустил ошибку в определении высоты разворота, в результате чего окончание маневра произошло на недопустимо малой высоте. Исправляя ошибку, парашютист выполнил резкий разворот в противоположную сторону, но ошибся с заданным местом приземления и допустил столкновение с административным зданием, расположенным на территории аэродрома", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

От полученных травм опытный спортсмен скончался на месте происшествия.

"Свуп" - это быстрое снижение с высокими горизонтальными скоростями, при подходе к земле достигающими более 100 км/ч. Парашютист должен проявить мастерство высшего пилотажа в управлении куполом и выполнить задание при приземлении, например, на точность, на скорость, либо на дальность горизонтального полета на высоте менее метра над поверхностью земли или водоема.

Инцидент произошел 9 августа.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - отметили в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

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Теги: Подмосковье, Большое Грызлово

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