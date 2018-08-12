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Журналистка Ивлева не исключила возможности дезинформации о ситуации с Сенцовым

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российская журналистка Виктория Ивлева, которая ранее сообщила о возможной отправке самолетом из Салехарда осужденного на 20 лет за терроризм режиссера Олега Сенцова, не исключила, что ее могли дезинформировать и призвала дождаться утра для окончательного прояснения ситуации.

"Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала Ивлева в своей странице в фейсбуке в воскресенье после полуночи.

При этом спустя несколько часов журналистка добавила, что какой-либо новой информации ей получить не удалось. В этой связи она выразила опасение, что ее могли дезинформировать.

"UPD в 2:55 Москвы: У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится", - расширила свой предыдущий пост Ивлева.

Сестра Сенцова Наталья Каплан ранее сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Ивлевой по поводу ее брата.

"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вылете Олега из Лабытнанги", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в 1:35 воскресенья (время по Киеву) и с тех пор какой-либо другой информации или комментария не публиковала.

Как сообщалось, Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги (ЯНАО).

В пресс-службе УФСИН по ЯНАО "Интерфаксу" не стали комментировать информацию, связанную с О.Сенцовым.

Данными из других источников агентство не располагает.

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Теги: Олег Сенцов, Виктория Ивлева

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