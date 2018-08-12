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ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Главное управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергает информацию о том, сто осужденный Олег Сенцов покинул колонию, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ведомства.

"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером в субботу вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам".

Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

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Теги: Олег Сенцов

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ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии

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