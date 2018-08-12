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Сенцова отправили из Салехарда на самолете

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российская журналистка Виктория Ивлева утверждает, что из административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа РФ - Салехарда поздно вечером в субботу вылетел самолет, на борту которого может находиться осужденный на 20 лет за терроризм украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

"Олег, кажется, спасён! В 23.00 самолёт с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала Ивлева в своем фейсбуке в воскресенье после полуночи.

"Интерфакс" пока не располагает информацией из других источников по этому поводу.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

9 августа уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала фотографии Сенцова, присланные ей российской стороной.

10 августа журналист Виктория Ивлева (Москва) со ссылкой на епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, который пытается посетить Сенцова, сообщила, что "у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы".

Между тем накануне УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу назвала не соответствующей действительности информацию об ухудшении состояния здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

По данным ФСИН, Сенцов 14 мая добровольно отказался от приема пищи. За пациентом было установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение и назначена поддерживающая терапия, заявили в пресс-службе.

"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. От предложенной госпитализации в больницу осужденный отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации не установлено", - заявили в ведомстве.

В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное, утверждают в ФСИН.

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Теги: Олег Сенцов

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