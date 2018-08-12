Учения авиации стран ОДКБ впервые состоятся под Екатеринбургом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Авиационные учения пройдут под Екатеринбургом в начале октября, в них примут участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные маневры будут проходить впервые. Россию будет представлять Центральный военный округ.

На учениях отработают организацию и систему управления воздушными перевозками в Центрально-Азиатском районе. Основным аэродромом для учений станет "Кольцово" в Екатеринбурге, будет задействована транспортная авиация четырех стран - Армении, Белоруссии, Казахстана и России.