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Армения представит на пост генсека ОДКБ экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна

Против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова выдвинуты обвинения в рамках дела о разгоне демонстрации в 2008 году

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На должность генерального секретаря ОДКБ Армения намерена выдвинуть кандидатуру бывшего министра обороны республики (1999-2000 гг.) генерал-лейтенанта Вагаршака Арутюняна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на источник в правительстве.

62-летний Арутюнян в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начальника штаба главного командования объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.

После конфликта с президентом Армении (1998-2008 гг.) Робертом Кочаряном на фоне теракта в парламенте 27 сентября 1999 года был понижен в звании - с генерал-лейтенанта до генерал-майора, а затем уволен с должности.

Ранее специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

В то время Юрий Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и затем согласился отпустить его под залог.

По тому же делу в качестве обвиняемого проходит экс-президент Армении Роберт Кочарян. Он арестован на два месяца.

В четверг Специальная следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Юрий Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году на три года.

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Теги: Армения, ОДКБ

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Армения представит на пост генсека ОДКБ экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна

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