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Генсек ОДКБ Хачатуров с понедельника приступит к работе в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, обвиняемый в Армении в свержении конституционного строя в 2008 году, с понедельника приступит к исполнению своих обязанностей в Москве, заявил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

Как сообщалось, специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, но затем согласился отпустить его под залог.

Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году сроком на три года.

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Теги: Юрий Хачатуров, ОДКБ

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