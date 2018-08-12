Балтфлот почтил память погибших подводников "Курска"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Памятные мероприятия, посвященные 18-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", прошли в воскресенье на Балтийском флоте (БФ).
"На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков", - сказано в пресс-релизе.
В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".
"Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на АПРК "Курск" и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров - выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана третьего ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера", - говорится в сообщении.
Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования БФ, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.
Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию, сообщает штаб БФ.
Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.
АПЛ "Курск" затонула во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.
В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря, доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ "Нерпа" в Снежногоорск для дальнейшей утилизации. Единственно, что было оставлено и сохранено - рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.