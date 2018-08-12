Балтфлот почтил память погибших подводников "Курска"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Памятные мероприятия, посвященные 18-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", прошли в воскресенье на Балтийском флоте (БФ).

"На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков", - сказано в пресс-релизе.

В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".

"Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на АПРК "Курск" и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров - выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана третьего ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера", - говорится в сообщении.

Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования БФ, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию, сообщает штаб БФ.