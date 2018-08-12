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Балтфлот почтил память погибших подводников "Курска"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Памятные мероприятия, посвященные 18-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", прошли в воскресенье на Балтийском флоте (БФ).

"На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков", - сказано в пресс-релизе.

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В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".

"Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на АПРК "Курск" и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров - выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана третьего ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера", - говорится в сообщении.

Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования БФ, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию, сообщает штаб БФ.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.

АПЛ "Курск" затонула во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря, доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ "Нерпа" в Снежногоорск для дальнейшей утилизации. Единственно, что было оставлено и сохранено - рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.

Годовщина гибели подлодки "Курск"

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Теги: Балтийский флот, Курск

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