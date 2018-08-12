Путин рассказал о планах строительства глубоководного порта в районе Каспийска

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В России к 2025 году запланировано строительство глубоководного порта в районе Каспийска, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы проинформировать, что в России принята и реализуется стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года, в ней определены перспективы комплексной модернизации каспийских морских коммуникаций, сопутствующей железнодорожной и автомобильной инфраструктуры", - сказал он на V Каспийском саммите в Актау.

В частности, по его словам, "запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта Каспийска". Порт будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тыс. тонн, добавил глава государства.

По его словам, российская сторона стремится повысить конкурентоспособность грузовых и пассажирских перевозок, интегрировать российские портовые мощности в глобальные и евразийские транспортно-логистические цепочки, кратно увеличить объемы обрабатываемых грузов.

"Мы поддерживаем также проект международного коридора "Север-Юг", предусматривает он и железнодорожное, паромное, автомобильное сообщение, которые мы намерены развивать, - сказал Путин. - Его запуск позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы. Ежегодно это до 25 млн тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию".

Он добавил: "Развитию международных перевозок, обеспечению равных, унифицированных условий для транзита по Каспию могла бы способствовать и разработка пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта. Эксперты пяти стран могли бы теперь более плотно заняться проектом такого соглашения".

В воскресенье в казахстанском Актау проходит пятый саммит глав прикаспийских государств. По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для участия в нем прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Основным итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.