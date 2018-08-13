Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Автоавария в Бирском районе Башкирии унесла жизни трех человек, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в понедельник.

По предварительным данным, накануне на 108 км автодороги Уфа-Янаул 31-летний местный житель за рулем "Лады Гранты" врезался в "ВАЗ-2121" под управлением 83-летнего местного жителя.

"В результате ДТП оба водителя, а также 86-летняя пассажирка Нивы скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

В настоящее время причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.