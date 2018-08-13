В поджоге церкви в Карелии заподозрили подростка-сатаниста

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Школьника заподозрили в поджоге деревянной Успенской церкви 18 века в Кондопоге (Карелия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подозревается школьник 15 лет. Он причисляет себя к сатанистам. Якобы церковь ему просто не понравилась", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь начальник регионального МЧС Сергей Шугаев сообщил "Интерфаксу", что церковь начала гореть снаружи.

"Огонь начал распространяться с северной стороны храма, поэтому церковный сторож не сразу заметил пожар", - сказал он.

По словам архитектора-реставратора, кандидата члена экспертного совета "Росохранкультуры" Татьяны Вахрамеевой, на восстановление Успенской церкви потребуется до 80 млн рублей.

"Наверняка сказать сложно, но, если предположить, что восстановление пройдет с обустройством интерьера, со всеми техническими, инженерными системами, это может быть до 80 млн рублей. Сейчас необходимо разобрать то, что осталось - под контролем специалистов. Те сохранившиеся элементы, которые могут быть использованы при восстановлении, в том числе, в качестве образцов, нельзя просто выбросить - их нужно разобрать и внимательно осмотреть", - рассказала Вахрамеева.

A post shared by Ilya Timin (@kareliatim) on Aug 11, 2018 at 3:21am PDT

Утром 10 августа поступил сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге. Огонь тушили более двух часов, но деревянное строение сгорело полностью. В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии "Интерфаксу" сообщили, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Успенская церковь - памятник заонежской деревянной архитектуры, была построена в 1774 году. Храм высотой в 42 метра был расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера.