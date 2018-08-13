В музее Карелии сохранилось несколько икон из сгоревшей церкви

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Иконописное наследие сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви погибло не полностью, сообщил в соцсетях хранитель коллекции "Древнерусское искусство" Музея изобразительных искусств Карелии Владимир Платонов.

"В фондах музея сохранилось несколько произведений, связанных с этой церковью и вывезенных из нее еще в середине XX столетия. Прежде всего это древняя икона "Деисусный чин, избранные святые", написанная на рубеже XV-XVI вв. для далекой предшественницы Успенской церкви - некогда стоявшей там часовни", - написал Платонов.

Икона была создана заонежским иконописцем в традициях новгородской школы. В 1956 году ее вывезла и реставрировала доктор искусствоведения Вера Брюсова.

В пожаре 10 августа сгорели четырехрядный иконостас и роспись "неба", а также икона "Страшный суд" в трапезной.

"Эти произведения были созданы изографами местной иконописной мастерской второй половины XVIII в. В ярких, красочных творениях этих мастеров можно отметить влияние искусства эпохи барокко", - отметил сотрудник музея.

Как сообщалось, сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Тушение пожара заняло более двух часов, памятник полностью сгорел. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Карелию к своим родственникам.

Первое упоминание об Успенской церкви на этом историческом месте относится к 1563 году. Нынешний деревянный храм - четвертый, он был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества. Шатровая одноглавая церковь высотой 42 м расположена на берегу Кондопожской губы Онежского озера.