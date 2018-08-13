"Ростелеком" предложил за 3-4 года подключить российские школы к скоростному интернету

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" готово подключить российские школы к высокоскоростному интернету в ближайшие 3-4 года, заявил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Мы провели анализ и считаем возможным на базе созданной инфраструктуры в ближайшие 3-4 года обеспечить подключение школ к высокоскоростному интернету. Мы сегодня видим, что у нас более 50 тысяч школ нуждаются в такого рода технологиях", - сообщил Осеевский.

По его словам, нововведение позволит, в том числе, вести электронные журналы посещаемости и успеваемости школьников, а также использовать цифровой контент из федеральной библиотеки непосредственно на уроках.

"Поэтому просили бы правительство и эту инициативу рассмотреть", - отметил глава "Ростелекома".

Медведев согласился подумать над предложением Осеевского. Проект подключения российских школ к интернету уже проводился по телефонным линиям 10-11 лет назад и охватил чуть больше 50 тысяч образовательных учреждений.

"Ростелеком" в настоящее время реализует программу подключения к интернету медицинских учреждений, она завершится до конца 2018 года. В прошлом году оператор уже подключил более 3 тысяч больниц, сейчас идет работа по подключению еще порядка 6 тысяч медучреждений, отметил Осеевский.

На совещании Медведев сообщил Осеевскому, что подписал распоряжение правительства о выделении 5 млрд рублей на этот проект, компания получит их в 2019 году.