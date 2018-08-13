Европейский университет собрался восстановить студентов, отчисленных из-за отзыва лицензии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Европейский университет в скором времени планирует восстановить студентов, отчисленных из вуза в 2017 году после отзыва лицензии, сообщили "Интерфаксу" в вузе в понедельник.

"Прежде всего, Европейский университет планирует восстановить тех студентов, которые были вынуждены отчислиться после первого курса магистратуры в связи с отзывом лицензии. Университет имеет теперь возможность объявить и новый прием на первый курс магистерских программ по социальным и гуманитарным наукам", - рассказали в учреждении.

Там отметили, что университет получил право на реализацию всех заявленных к лицензированию магистерских и аспирантских программ, а также программ дополнительного профессионального образования в области антропологии, истории, истории искусств, политологии, социологии, философии и экономики.

Как сообщалось, 10 августа Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала приказ о выдаче лицензии на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге.

Ректор вуза Николай Вахтин сообщил "Интерфаксу", что университет еще может набрать первый курс и начать учебный год на месяц-два позже.

"В этом году у нас набора, конечно, не было. Но по закону мы имеет право начать учебный год 1 октября или 1 ноября. В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили", - сказал он.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, известный российский частный вуз, был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, в его попечительский совет входит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В защиту вуза неоднократно высказывался нынешний руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В 2017 году по иску Рособрнадзора вуз был лишён лицензии на ведение образовательной деятельности.

В октябре 2017 года Вахтин заявлял, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. "Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа", - подчеркивал ректор.