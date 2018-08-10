Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдала лицензию на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Копия приказа Рособрнадзора, датированная 10 августа, имеется в распоряжении "Интерфакса".

Согласно документу, вузу будет оформлена и выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности, а также приложение к лицензии по 13 образовательным программам - в магистратуре и в аспирантуре.

Ранее сообщалось, что эксперты по поручению Рособрнадзора в начале августа провели выездную проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Вуз после безуспешных попыток восстановить через суд старую лицензию на образовательную деятельность в июне подал документы на получение новой лицензии.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, известный российский частный вуз, был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, в его попечительский совет входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. В защиту вуза неоднократно высказывался нынешний руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В 2017 году по иску Рособрнадзора вуз был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности.

В октябре 2017 года ректор Европейского университета Николай Вахтин заявлял, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. "Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа", - подчеркивал Вахтин.

Рособрнадзор летом этого года отказался продлять государственную аккредитацию другому известному негосударственному вузу - Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке"). Решение вызвало резонанс и критику со стороны экспертного сообщества.

В июле стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Миннауки и Рособрнадзору до 1 октября представить предложения о совершенствовании системы государственной аккредитации.