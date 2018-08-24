Европейский университет объявил набор студентов после получения новой лицензии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Европейский университет в Санкт-Петербурге в пятницу начинает приемную кампанию после получения новой лицензии. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

"С сегодняшнего дня мы планируем объявить прием студентов, на сайте будут опубликованы правила приема. Документы мы будем принимать до 12 сентября, далее пройдут вступительные испытания. Учебный год, как и планировалось, начнется с 1 октября", - сказала Самолетова.

По ее словам, оригинал новой лицензии поступил в распоряжение ректората. Аккредитованы 13 магистерских программ в рамках шести факультетов.

"Всё, как было раньше. Преподавательский состав практически не изменился: нам пришлось распрощаться только с некоторыми иностранными коллегами из-за визовых ограничений и вынужденного простоя. Материально-техническая база в полной готовности", - добавила Самолетова.

10 августа Рособрнадзор опубликовал приказ о выдаче лицензии на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Вуз был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году.