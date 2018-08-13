Проверку на экстремизм лидера еврейского движения в РФ связали с его постом в соцсети

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы, которые проверяют на экстремизм лидера еврейского движения "Шахар" - представителя в России правящего в Израиле движения "Ликуд" Александра Каргина, интересуются его публикацией в соцсетях, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Зубер.

"По сведениям защиты, правоохранителей интересует публикация в соцсетях, размещенная моим доверителем", - сказал Зубер агентству.

Он уточнил, что 14 августа Каргин вызван в Центр по противодействию экстремизму столичного главка МВД для дачи объяснений в рамках проводимой центром проверки.

В пятницу Зубер сообщил "Интерфаксу", что сотрудники центра "Э" пришли с обыском в офис Московской еврейской религиозной общины, в ходе которого "была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет". Адвокат пояснил, что мероприятия проводились в рамках проверки по поступившему заявлению в отношении Каргина.

В тексте распоряжения на проведение оперативного мероприятия, сообщил И.Зубер, было указано, что "правоохранители проводят проверку на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку".

В свою очередь сам Каргин заявил "Интерфаксу", что считает случившееся провокацией. "Изъятая литература мне подброшена. При этом большая часть подброшенной литературы носила антисемитский характер", - сказал он.