Психолого-лингвистический анализ соцсетей лидера еврейского движения "Шахар" займет месяц

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют на признаки экстремизма несколько десятков записей в соцсетях лидера еврейского движения "Шахар" - представителя в России правящего в Израиле движения "Ликуд" Александра Каргина.

"Проверяются публикации в соцсетях, которые интересуют правоохранителей. Их порядка 20-30, по ним назначено психолого-лингвистическое исследование, результат которого будет известен через месяц", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Каргина Игорь Зубер.

По его словам, во вторник сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления по Центральному административному округу столичного главка МВД в течение полутора часов опрашивали Каргина.

"Все претензии по националистической и антисемитской литературе, которая была подброшена неизвестными лицами моему подзащитному, сняты. Правоохранителей интересовали общественная деятельность, связанная с еврейскими организациями, и круг знакомств моего подзащитного", - пояснил Зубер.

В пятницу Зубер сообщил "Интерфаксу", что сотрудники центра "Э" пришли с обыском в офис Московской еврейской религиозной общины, к ходе которого "была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет". Адвокат пояснил, что мероприятия проводились в рамках проверки по поступившему заявлению в отношении Каргина.

В тексте распоряжения на проведение оперативного мероприятия, сообщил Зубер, было указано, что "правоохранители проводят проверку на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку".

В свою очередь сам Каргин заявил "Интерфаксу", что считает случившееся провокацией. "Изъятая литература мне подброшена. При этом большая часть подброшенной литературы носила антисемитский характер", - сказал он.