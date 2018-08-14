Бесшумная субмарина усилит Балтийский флот

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Балтийский флот ВМФ России скоро пополнится подводной лодкой "Алроса" - единственной в мире субмариной c водометным движителем, сообщает во вторник газета "Известия".

"В Главкомате ВМФ РФ "Известиям" рассказали, что подводную лодку проекта 877В "Алроса" переводят на Балтику после появления на Черноморском флоте новых субмарин. В ближайшее время "Алросу" должны включить в состав Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота", - говорится в публикации.

По данным газеты, позднее субмарина должна пройти модернизацию.

"Дизельная подлодка уже посещала Балтийское море. В 2011-2012 годах она совершила переход из Севастополя в Кронштадт, где был проведен плановый ремонт, и вернулась назад", - пишет газета.

Многоцелевая дизельная подводная лодка "Алроса" была заложена на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В "Палтус", но имела характерную конструктивную особенность - на ней вместо гребного винта установили водометный движитель. Из-за этого субмарина стала самой тихой среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые за бесшумность в НАТО называют "Чёрная дыра". Лодка вооружена торпедами и средствами ПВО.

Балтфлоту, где в настоящее время почти не осталось субмарин, нужны подлодки, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

"В первую очередь для решения ряда специальных задач, - рассказал он "Известиям". - Например, для обеспечения испытаний вновь построенных на Адмиралтейских верфях субмарин. А также для подготовки экипажей строящихся лодок, причём как отечественных подводников, так и иностранных. Также подлодки необходимы для участия в мероприятиях по боевой подготовке кораблей Балтфлота. В частности, по отработке противолодочных действий".

Газета пишет, что в 2010-х годах на Балтике было всего две субмарины проекта 877 - "Выборг" и "Дмитров". Они входят в состав дивизиона подводных лодок с местом базирования в Кронштадте. Обе - ещё советского производства. Субмарина "Выборг" была построена в 1983 году в Комсомольске-на-Амуре. В последнее время она не модернизировалась и не ремонтировалась. Субмарине "Дмитров" уже 32 года, но она в 2014-2018 годах была на ремонте на Кронштадтском морском заводе.

Одну из этих лодок скоро выведут из состава Балтфлота. Планируется передача подлодки "Выборг" парку "Патриот" в Кронштадте, туда отправится также эсминец "Беспокойный" и ракетный катер Р-47. "Поэтому появление "Алросы" на Балтике будет весьма кстати", - сказано в публикации.

Строительство "Варшавянок" началось в начале 1980-х годов и продолжается до сих пор. Они стоят на вооружении не только российского ВМФ, но и флотов Китая, Вьетнама и Алжира, отмечается в статье.