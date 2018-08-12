Корабли ТОФ в ходе учений обстреляли торпедами субмарину условного противника

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корвета "Совершенный" провела противолодочное учение в акватории Японского моря.

"Корабли в обеспечении одной из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил флота, обозначавшей силы условного противника, отработали поиск субмарины. В этом эпизоде учения с борта "Адмирала Пантелеева" был задействован корабельный вертолет Ка-27ПЛ", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Он отметил, что после обнаружения подлодки по установленным координатам была выполнена стрельба двумя учебными торпедами.