Вертолет вылетел за туристами, заблокированными в горах Республики Алтай

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Метеоусловия позволили совершить вылет вертолету МЧС РФ из Горно-Алтайска (Республика Алтай) за туристами, заблокированными в горах на высоте более 4 тыс. метров из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

"В 16:01 местного времени вертолет вылетел за туристами из Горно-Алтайска. На борту находятся пять спасателей. Время в пути до места расположения туристов - около двух часов. Сколько понадобится времени на месте - пока непонятно. Надеемся, что спасательная операция будет завершена сегодня", - сказали в пресс-центре.

Вертолет подлетит непосредственно к месту нахождения туристов, откуда их эвакуируют спасатели.

В воскресенье 12 августа сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек не может спуститься с вершины Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров.

Сильный ветер унес палатку и снаряжение. Каждые три часа туристы выходят на связь со спасателями. Они соорудили временное укрытие.