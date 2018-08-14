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Росгидромет собрался повысить доверие россиян к прогнозам погоды

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доверие граждан России к прогнозам погоды, которые готовит Росгидромет, должно вырасти к 2020 году на 10%, следует из "дорожной карты" по повышению эффективности работы ведомства.

Согласно документу, подписанному 6 августа (имеется в распоряжении "Интерфакса"), сейчас только 60% россиян доверяют прогнозам погоды. Этот показатель рассчитывается исходя из опросов "Левада-Центра" по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью.

В Росгидромете планируют, что уже по итогам этого года этот показатель вырастет на 5%, к 2020 году - на 10%.

При этом объективная статистика точности прогнозов тоже должна вырасти. Росгидромет намерен уменьшить почти на треть (на 30%) число неоправдавшихся прогнозов опасных метеоявлений. Кроме того, в ведомстве за два года планируют увеличить "дальность" прогноза для административных центров России с текущих шести до восьми-девяти дней. Это станет возможным благодаря "новым технологиям прогнозирования", отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в московский Мировой метеорологический центр был закуплен новый суперкомпьютер пиковой производительностью почти 1,3 петафлопса. Кроме того, менее мощные машины появились в Новосибирске и Хабаровске. Московский компьютер начал работу, на него начали поэтапно переносить текущие вычисления прогнозов погоды.

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Теги: Росгидромет

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