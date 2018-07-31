Гидрометцентр начал переход на новый суперкомпьютер

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Математики и программисты Гидрометцентра начали перенос вычислительных мощностей для расчета погоды на новый суперкомпьютер, сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Дмитрий Киктёв.

"Он (компьютер - ИФ) уже задышал, мы переносим наши компьютерные технологии на новую платформу. Оперативные прогнозы пока рассчитываются на старом компьютере, но к концу года основные расчеты должны перенести на новую машину", - сказал Киктев на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что ввод в строй нового компьютера увеличит точность вычислений, прогнозы будут более качественными.

"Это существенно для повышения общей точности прогнозов и, прежде всего, повышения точности прогнозов опасных явлений", - отметил метеоролог.

Новый мощный суперкомпьютер производительностью в 1 петафлопс - один квадриллион операций в секунду - был поставлен в Москву в прошлом году. Сумма контракта, как заявляли в Росгидромете, составила 1,8 млрд рублей, в стоимость были включены еще два менее мощных компьютера - для Новосибирска и Хабаровска.