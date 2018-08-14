В Кремле призвали не выходить за "грань разумного" по поводу дел о репостах

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Кремле призывают к сохранению здравого смысла в каждом конкретном уголовном деле за противозаконные публикации в соцсетях и отмечают, что каждый конкретный такой случай нуждается в отдельном расследовании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай сам по себе уникальный и либо подпадает под действие соответствующего законодательства, или не подпадает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, не вызывает ли в Кремле опасений увеличившееся в последнее время количество уголовных дел за публикации в соцсетях.

"Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного", - продолжил Д.Песков.

Вместе с тем Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина во время "Прямой линии" о том, что в каждом конкретном деле должен сохраняться здравый смысл.

Ранее вопрос возбуждения уголовных дел за "лайки" и репосты в соцсетях подняла компания Mail.ru Group, которой принадлежит одноименный сайт, почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир",

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", - говорилось в релизе Mail.ru Group, размещенном 6 августа.