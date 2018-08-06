Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за репосты и "лайки" в соцсетях

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Компания Mail.ru Group выступает за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков" в соцсетях и декриминализацию подобных случаев, говорится в заявлении компании.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", - говорится в релизе Mail.ru Group, размещенном на ее сайте.

"Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем", - отмечается в заявлении компании.

Там казано, что в РФ десятки миллионов людей регулярно пользуются социальными сетями.

"Мы ежедневно делимся с друзьями своими мыслями, обсуждаем новости, ставим лайки, выкладываем фото и видео. Возможность обмениваться информацией - самая большая ценность социальных сетей", - заявили в компании.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".

Инициатива депутатов о декриминализации

Как сообщалось, в конце июня депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, так называемые "репосты" в интернете.

Авторы предлагают в Уголовном кодексе убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой. Одновременно предлагается добавить в КоАП новую статью "пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства".

Эта статья предлагает наказывать штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета.

Правительство в своем официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов.

Тогда же в Mail.ru Group сообщили, что компания поддерживает инициативу депутатов о декриминализации статьи за репосты высказываний, возбуждающих ненависть или вражду; для доработки законопроекта готова предложить наработки своих специалистов.