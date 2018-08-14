Защита Улюкаева обещала продолжить добиваться отмены приговора в Верховном Суде

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева намерены обратиться в Верховный суд РФ после отказа Мосгорсуда передать кассационную жалобу на приговор на рассмотрение президиума суда.

"Мы будем добиваться отмены приговора в Верховном суде России", - сказал во вторник "Интерфаксу" адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Отвечая на вопрос агентства, защитник пояснил, что возможность направления жалобы в Европейский суд по правам человека пока не обсуждалась с его подзащитным. При этом Гриднев напомнил, что ранее, в ходе судебного разбирательства, Улюкаев заявлял, что не намерен обращаться в ЕСПЧ.

"После того мы к этому вопросу не возвращались, но в ближайшее время обсудим еще раз и решим", - сказал адвокат.

Во вторник Мосгорсуд не нашел "каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход" дела Улюкаева. В связи с этим кассационная инстанция не стала передавать жалобу адвокатов на приговор на рассмотрение президиума Мосгорсуда.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Экс-министр в начале июня был этапирован в исправительную колонию №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.