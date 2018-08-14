Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Кассационная инстанция Мосгорсуда отказала в передаче на рассмотрение президиума суда жалобы на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

"Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В Мосгорсуде добавили, что "каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход дела, и которые являлись бы основаниями для отмены либо изменения в кассационном порядке приговора и апелляционного определения, судебными инстанциями не допущено".

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.

Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа должен быть сохранен наложенный на имущество арест - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-министру, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

Улюкаев в начале июня был этапирован в исправительную колонию N1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбывания наказания.