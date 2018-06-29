Суд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку Улюкаеву

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые были переданы осужденному экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки, передает корреспондент "Интерфакса".

"Вернуть денежные средства, изъятые при проведении оперативного эксперимента у Улюкаева, по принадлежности", - огласила решение судья Лариса Семенова.

Адвокат Улюкаева уже заявил, что будет обжаловать это решение.

В "Роснефти" не комментируют решение суда о возвращении Феоктистову $2 млн, которые были переданы в качестве взятки. "Мы не комментируем это решение. Насколько мы знаем, суд был закрытым. Нас это не касается, поэтому никаких оснований комментировать эту информацию у меня нет", - сказал "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Как сообщалось, в ходе судебного разбирательства по делу Улюкаева выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента Феоктистов взял у своего знакомого - "частного инвестора". В июне генерал ФСБ обратился в суд с заявлением о возврате денежных средств.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в 2 млн долларов (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.

Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа должен быть сохранен арест на имущество осужденного - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративную закладку из серебряного сплава.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе МЭР, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.