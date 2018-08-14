Назначен новый гендиректор кинокомпании "Централ Партнершип"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа" сообщил о назначении генеральным директором кинокомпании "Централ Партнершип" Вадима Верещагина.

"Газпром-медиа сообщает о новом назначении в сегменте "Газпром-медиа Кино и телевидение" (ГПМ КИТ). Новым генеральным директором кинокомпании "Централ Партнершип" (ЦПШ) стал Вадим Верещагин, который сменил Павла Степанова", - говорится в сообщении холдинга, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Там отмечается, что на этом посту Верещагин "будет отвечать за дальнейшее развитие компании, укрепление ее позиций на рынке кинопроката, дистрибуцию библиотеки контента и расширение международной экспансии российского кино".

Гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко, слова которого цитирует пресс-служба холдинга, выразил уверенность, что под руководством Верещагина "компания продолжит укреплять лидерские позиции в сегменте кинопроката и развивать международную дистрибуцию российских фильмов".

По данным холдинга, Верещагин работает более 15 лет в киноиндустрии, в "Централ Партнершип" пришел в 2008 году. С прошлого года занимал должность первого заместителя гендиректора компании по кинодистрибуции.

8 августа стало известно, что Степанов покинул пост гендиректора "Централ Партнершип". На следующий день министр культуры РФ Владимир Мединский назначил его своим советником по кинематографии.

"Централ Партнершип" (входит в структуру "Газпром-медиа") - крупнейший в России теле- и кинодистрибутор. С 2009 года - эксклюзивный дистрибутор фильмов кинокомпании Paramount Pictures на территории России и СНГ.