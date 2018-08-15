В Кремле из СМИ узнали о просьбе ученых помочь обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИмаш

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Кремле знают из СМИ об обращении Санкт-Петербургского союза ученых к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию с сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым, обвиняемым в госизмене, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, что официально такое письмо входило. Но из сообщений СМИ, действительно, мы узнали о том, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я вам сказать не могу, не располагаю такой информацией", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос, получали ли в Кремле обращение Союза ученых из Санкт-Петербурга президенту РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с Кудрявцевым.

Как сообщали СМИ, в письме отмечалось, что 74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые "угрожают его здоровью и даже жизни".

Об аресте 74-летнего Кудрявцева стало известно 22 июля: в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По данным правозащитников, мужчину привезли туда 20 июля, он самый пожилой арестант СИЗО. Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Свою вину, по словам адвокатов, он не признает