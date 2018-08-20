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Москва

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в госизмене ученого из Новочеркасска

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник проверит законность ареста 64-летнего ученого и бизнесмена из Новочеркасска Алексея Темирева, обвиняемого в госизмене. Заседание назначено на 14:00 и, как ожидается, пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела Темирева засекречены.

Об аресте 64-летнего мужчины стало известного в конце июля, когда в следственном изоляторе его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Алексею Темиреву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Фабула уголовного дела в настоящее время неизвестна.

По данным ОНК, Алексей Темирев - "доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем".

Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", обвиняемый имеет отношение к нескольким предприятиям: ООО "Мало инновационное предприятие "Мехатроника" из Новочеркасска - генеральный директор; зарегистрированное в Ростове-на-Дону АО "Проектное конструкторское бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ПКБ ИРИС) - совладелец; новочеркасское ООО "АНКУБ" - бывший генеральный директор и совладелец.

Основные виды деятельности компаний - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" ("Мехатроника", ПКБ ИРИС), а также "испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование" ("АНКУБ").

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Теги: Россия, Москва

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